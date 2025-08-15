#АЭС в Казахстане
+28°
$
538.03
629.23
6.74
События

Педагоги получили из рук Токаева госнаграды

президент РК Касым-Жомарт Токаев, награждение педагога, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 12:38 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня, 15 августа 2025 года, подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сайта Акорды, указом главы государства за выдающиеся достижения в образовании и особые заслуги перед Республикой Казахстан:

почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы" присвоено:

  • Байсариновой Раушан Алтыбаевне – учителю КГУ "Областная специализированная школа-гимназия-интернат для одаренных детей имени Жамбыла", город Усть-Каменогорск;
  • Даутовой Светлане Кадировне – учителю КГУ "Школа-гимназия № 59" управления образования, город Алматы;
  • Испановой Ляззат Саркытбаевне – директору средней школы, Каратальский район области Жетісу;
  • Кудайбергеновой Айсулу Сайлавхановне – учителю КГУ "Школа-гимназия № 176" управления образования, город Алматы;
  • Аблемовой Шолпан Бакытовне – учителю КГУ "Средняя школа № 4", город Петропавловск;

орденом "Құрмет" награждены:

  • Абишева Шолпан Шарипбаевна – учитель филиала "Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления", город Алматы;
  • Абуева Раушан Бакировна – учитель КГУ "Школа-гимназия Сарыкемер", Байзакский район Жамбылской области;
  • Даурыкбаева Шуга Амангельдиевна – учитель филиала "Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления", город Караганда;
  • Гуль Муаммер – учитель ТОО "Eurasian International School" Nurorda Almaty", город Алматы;
  • Жайрбаева Рысжан Сагдолдина – учитель филиала "Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления", город Астана;
  • Колдашева Оксана Владимировна – учитель КГУ "Школа-лицей № 8 для одаренных детей", город Павлодар;
  • Имашпаева Гульжайна Ашановна – учитель филиала "Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления", город Усть-Каменогорск;
  • Рахимова Гульнар Мизинбаевна – заместитель директора ГКП "Гимназия № 6", город Астана;
  • Степанова Елена Александровна – мастер производственного обучения КГКП "Колледж архитектуры, дизайна и инженерии", город Алматы;

медалью "Ерен еңбегі үшін" награждены:

  • Айтлеуов Нуртас Абдуаитович – учитель КГУ "Общеобразовательная школа № 4 имени Ж.Баласагуна", Келесский район Туркестанской области;
  • Абенова Ляззат Утегеновна – учитель КГУ "Школа-лицей информационных технологий № 3 имени С. Толыбекова", Кызылординская область;
  • Курмашев Абзал Назымбекович – учитель КГУ "Лицей-интернат "Білім-инновация", город Кокшетау;
  • Альмишева Ляззат Шайзаевна – учитель КГУ "Общеобразовательная школа № 3", город Жезказган;
  • Король Алла Васильевна – мастер производственного обучения ГКП "Колледж общественного питания и сервиса", город Астана;
  • Нажиметова Зухра Таировна – учитель КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 34 имени Гагарина", город Шымкент;
  • Рахимова Эльмира Ерсалимовна – учитель КГУ "Школа-лицей № 1", город Костанай;
  • Сабитов Аян Баянбекович – заместитель директора и учитель КГУ "Актюбинский областной специализированный лицей-интернат "Білім-инновация" для одаренных юношей", Актюбинская область;

медалью "Шапағат" награждены:

  • Нұрмағанбетов Ербол Зермұханбетұлы – учитель КГУ "Специализированный лицей-интернат "Білім-инновация", город Алматы;
  • Абишева Рысгуль Токеновна – учитель КГУ "Казахская школа-гимназия № 10", Аягозский район области Абай;
  • Бахдаулетұлы Ибраһим – учитель КГУ "№ 1 лицей-интернат "Білім-инновация", Атырауская область.

А в Telegram-канале Акорды опубликовали фотографии педагогов, которые из рук Касым-Жомарта Токаева получили госнаграды.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Ранее Касым-Жомарт Токаев выступил на пленарном заседании Августовской конференции, где заявил, что учитель – это ключевая фигура в построении будущего страны. Также президент поздравил их с новым учебным годом.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
