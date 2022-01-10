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Законодательство РК
00:30 10.01.2022

Спецбортом тело погибшего курсанта доставлено из Алматы в Актау

ночная взлетная полоса Фото: Zakon.kz
20-летний курсант Пограничной академии КНБ Мейрхан Битим погиб во время массовых беспорядков, передает Zakon.kz.

Как сообщает «Хабар 24», парень вырос в многодетной семье. Он окончил школу в Актау и учился на втором курсе Пограничной академии КНБ РК.

Это большая утрата и для всего Казахстана, и для органов национальной безопасности. В свою очередь хотел бы выразить слова соболезнования всем родственникам. Раз он выбрал военную профессию, поступил в Пограничную академию КНБ, значит, он мечтал стать офицером, пограничником и защищать рубежи нашей родины.Начальник отдела воспитательной, идеологической и кадровой работы ДПС КНБ РК по Мангистауской области Нурлан Темиргалиев

Мейрхан Битим погиб от рук вооруженных преступников на территории академии. Он защищал КПП на въезде.

Елена Беляева
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