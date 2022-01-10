Спецбортом тело погибшего курсанта доставлено из Алматы в Актау

Как сообщает «Хабар 24», парень вырос в многодетной семье. Он окончил школу в Актау и учился на втором курсе Пограничной академии КНБ РК.

Это большая утрата и для всего Казахстана, и для органов национальной безопасности. В свою очередь хотел бы выразить слова соболезнования всем родственникам. Раз он выбрал военную профессию, поступил в Пограничную академию КНБ, значит, он мечтал стать офицером, пограничником и защищать рубежи нашей родины. Начальник отдела воспитательной, идеологической и кадровой работы ДПС КНБ РК по Мангистауской области Нурлан Темиргалиев

Мейрхан Битим погиб от рук вооруженных преступников на территории академии. Он защищал КПП на въезде.