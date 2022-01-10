00:30 10.01.2022
Спецбортом тело погибшего курсанта доставлено из Алматы в Актау
Фото: Zakon.kz
20-летний курсант Пограничной академии КНБ Мейрхан Битим погиб во время массовых беспорядков, передает Zakon.kz.
Как сообщает «Хабар 24», парень вырос в многодетной семье. Он окончил школу в Актау и учился на втором курсе Пограничной академии КНБ РК.
Это большая утрата и для всего Казахстана, и для органов национальной безопасности. В свою очередь хотел бы выразить слова соболезнования всем родственникам. Раз он выбрал военную профессию, поступил в Пограничную академию КНБ, значит, он мечтал стать офицером, пограничником и защищать рубежи нашей родины.Начальник отдела воспитательной, идеологической и кадровой работы ДПС КНБ РК по Мангистауской области Нурлан Темиргалиев
Мейрхан Битим погиб от рук вооруженных преступников на территории академии. Он защищал КПП на въезде.