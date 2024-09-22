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Из окна многоэтажки в Алматы выпал курсант Пограничной академии КНБ

Дорожно-транспортное происшествие, ДТП, авария, сбитый пешеход, сбитый человек, сбит пешеход, смертельное ДТП, скорая помощь, машина скорой помощи, карета скорой помощи, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2024 12:39 Фото: Zakon.kz
Курсант Пограничной академии КНБ погиб после падения с верхних этажей высотного дома в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Трагедия случилась ночью 22 сентября на проспекте Достык. Предположительно, юноше было 19 лет.

"По данному факту Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства происшествия устанавливаются", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции мегаполиса.

21 сентября 2024 года в в Бостандыкском районе Алматы погибла школьница. Она упала с балкона 13 этажа одного из жилых комплексов. 


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