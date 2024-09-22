Из окна многоэтажки в Алматы выпал курсант Пограничной академии КНБ

Курсант Пограничной академии КНБ погиб после падения с верхних этажей высотного дома в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Трагедия случилась ночью 22 сентября на проспекте Достык. Предположительно, юноше было 19 лет.

"По данному факту Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства происшествия устанавливаются", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции мегаполиса.

21 сентября 2024 года в в Бостандыкском районе Алматы погибла школьница. Она упала с балкона 13 этажа одного из жилых комплексов.



