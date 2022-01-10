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08:34 10.01.2022

Сагинтаев: Алматы обеспечен продовольствием

продукты в магазине Фото: Zakon.kz
По состоянию на 9 января в Алматы возобновили работу 77 супермаркетов, три крупных продовольственных рынка, 44 АЗС и 111 аптек.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев проверил работы по восстановлению жизнедеятельности города, передает МИА «Казинформ».

Во время посещения одного из супермаркетов аким ознакомился с ассортиментом товаров и наличием продовольственных складов в магазинах.

На сегодня город обеспечен продовольственными товарами и товарами первой необходимости в достаточных объемах. Поводов для беспокойства нет.Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев

9 января руководитель Управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулан Оразалин сообщил, что в городе возобновили работу 77 супермаркетов, в том числе 39 магазинов сетей «Магнум», девять — «Смолл», один — «Тоймарт».

Работают три крупных продовольственных рынка. Это «Барыс», «Алматы 1», «Арыстан».

Возобновлена работа 44 АЗС, готовятся к открытию еще 25.

Кроме того, работают 111 аптек, из которых 107 — в режиме с 8 до 19 часов, а четыре аптеки — круглосуточно.

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