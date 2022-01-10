Алматы продолжают зачищать от бандитских группировок

По информации Информцентра комендатуры города, зачищены следующие участки: квадрат улиц Саина – Раймыбека – Карьерная – Жандосова, квадрат улиц Абая – Достык – Аль-Фараби – Желтоксан.

Отмечается, что продолжается операция по зачистке Ауэзовского, Алатауского и Медеуского районов.

Всего задержано 508 участников террористических атак, мародерств и других преступлений.

Изъято 22 единицы огнестрельного оружия и 1412 боеприпасов. На блок-постах задержаны 56 человек, девять транспортных средств. Комендатура города Алматы

На пульт «102» поступило 1021 сообщение, в колл-центр комендатуры поступило 525 сигналов, требовавших оперативного реагирования. Все сообщения были отработаны.