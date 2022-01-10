Каждое событие было частью одного большого плана — Ерлан Карин о беспорядках в стране

Когда вся нынешняя работа по стабилизации ситуации в стране завершится, то будут расследованы все причины и обстоятельства. И тогда можно будет полностью рассказать и сообщить, как развивались обстоятельства. Но судя по тому, как стремительно все развивалось, по тому, как тщательно это было организовано и как точечно действовали все эти группы, можно сказать, что каждое событие было частью одного большого плана. Госсекретарь РК Ерлан Карин

По его словам, в разных регионах применялся один алгоритм, преследовались схожие задачи по захвату госучреждений и зданий правоохранительных органов, проводились акции по захвату оружия, удары, направленные на средства коммуникации, перекрытие дорог, блокировка инфраструктурных объектов.

Я не знаю, это, наверное, невозможно спонтанно разработать и спонтанно раздавать команды. Это были четко спланированные слаженные действия подрывных групп, задачей которых была общая дестабилизация ситуации в стране. Конечную цель сложно сейчас сказать, но я думаю, что мы столкнулись гибридной террористической атакой на Казахстан, с конечной целью – общей дестабилизации ситуации в стране и осуществления возможного государственного переворота. Госсекретарь РК

Он также высказался о том, можно ли сравнивать произошедшие в стране события с теми, что происходили несколько лет назад в некоторых постсоветских странах.