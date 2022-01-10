09:45 10.01.2022
Каждое событие было частью одного большого плана — Ерлан Карин о беспорядках в стране
Фото: Zakon.kz
Госсекретарь РК Ерлан Карин в интервью госканалу «Хабар 24» заявил, что в Казахстане был опробован совершено другой сценарий дестабилизации ситуации, уже с использованием радикальных и террористических групп, передает корреспондент Zakon.kz.
Когда вся нынешняя работа по стабилизации ситуации в стране завершится, то будут расследованы все причины и обстоятельства. И тогда можно будет полностью рассказать и сообщить, как развивались обстоятельства. Но судя по тому, как стремительно все развивалось, по тому, как тщательно это было организовано и как точечно действовали все эти группы, можно сказать, что каждое событие было частью одного большого плана. Госсекретарь РК Ерлан Карин
По его словам, в разных регионах применялся один алгоритм, преследовались схожие задачи по захвату госучреждений и зданий правоохранительных органов, проводились акции по захвату оружия, удары, направленные на средства коммуникации, перекрытие дорог, блокировка инфраструктурных объектов.
Я не знаю, это, наверное, невозможно спонтанно разработать и спонтанно раздавать команды. Это были четко спланированные слаженные действия подрывных групп, задачей которых была общая дестабилизация ситуации в стране. Конечную цель сложно сейчас сказать, но я думаю, что мы столкнулись гибридной террористической атакой на Казахстан, с конечной целью – общей дестабилизации ситуации в стране и осуществления возможного государственного переворота. Госсекретарь РК
Он также высказался о том, можно ли сравнивать произошедшие в стране события с теми, что происходили несколько лет назад в некоторых постсоветских странах.
Кто-то сравнивает с «цветными» и «бархатными» революциями, но в отношении Казахстана эти сценарии были малоэффективны. Все-таки обстоятельства в нашей стране другие, позиция власти достаточно устойчивая, есть ряд других моментов, которые не позволили бы реализовать классические варианты «цветных» революций. В конечном счете в Казахстане была опробована совершено другая модель, другой сценарий дестабилизации ситуации, но уже с использованием радикальных и террористических групп. Ерлан Карин