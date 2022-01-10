193 рейса запланированы на 10 января — КГА

Всего 10 января запланированы 193 рейса («Эйр Астана» и Fly Arystan – 134, SCAT – 37, Qazaq Air – 22), из них с задержкой два рейса, 102 рейса отменены. Пресс-служба КГА МИИР РК

Фото: пресс-служба КГА МИИР РК

В ведомстве отметили, что основная причина всех задержек и отмены рейсов – закрытие аэропорта Алматы.