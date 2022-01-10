10:07 10.01.2022
193 рейса запланированы на 10 января — КГА
Фото: Zakon.kz
В Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК предоставили информацию касательно выполнения регулярных авиарейсов, передает Zakon.kz.
Всего 10 января запланированы 193 рейса («Эйр Астана» и Fly Arystan – 134, SCAT – 37, Qazaq Air – 22), из них с задержкой два рейса, 102 рейса отменены.Пресс-служба КГА МИИР РК
Фото: пресс-служба КГА МИИР РК
В ведомстве отметили, что основная причина всех задержек и отмены рейсов – закрытие аэропорта Алматы.