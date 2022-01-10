Ерлан Карин: Произошло реальное сплочение наших граждан

В эти дни, когда мы видели, что захвачены акиматы, захвачены здания органов полиции и так далее, казалось бы, вот они же символы… Оказалось, что символы государства здесь — в сердцах и сознании. Оказалось, что государство — это мы, сплоченные граждане, которые способны защитить, встать на защиту собственного государства. Ерлан Карин

Он отметил, что в дни беспорядков видел «полицейских, которые готовы были всю ночь стоять на обороне», получал очень много сообщений от граждан с предложением помощи властям.

Писали: «Чем мы можем помочь, мы хотим помочь». Чем мы можем помочь? Солидарностью. Солидарность может проявляться во всем. Она может проявляться в нашей работе по оказанию помощи на улице, органам полиции, в охране общественного порядка. Наша помощь может заключаться в сдерживании информационной атаки на нашу страну, наша помощь может заключаться даже в том, что мы не будем делиться дезинформацией, когда мы сами будем пресекать дезинформацию, когда мы сами будем фильтровать все те ложные сведения, которые все еще проходят… Я думаю, что это тот самый момент, когда произошло реальное сплочение наших граждан. Ерлан Карин

Ранее он заявил, что в Казахстане был опробован совершено другой сценарий дестабилизации ситуации, уже с использованием радикальных и террористических групп.