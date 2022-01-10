«Альфа-Банк» откроет отделения и филиалы с 10 января

Отделения будут работать с усиленной охраной с целью обеспечения безопасности для своих сотрудников и клиентов. «Альфа-Банк Казахстан»

Клиенты могут осуществлять банковские операции с помощью мобильных приложений для физических и юридических лиц, а также интернет-банкинга.

Почти все банкоматы работают, оплата картами доступна.

Ранее банк сообщал, что спишет действующие кредиты семьям погибших при исполнении служебных обязанностей.

Напомним также, что в банке не будут начислять штрафы и пени по кредитам для физических лиц, ИП, юридических лиц, а также по карте рассрочки Alfa Black, дата оплаты которых выпадает на период с 5 до 19 января.

В случае вопросов клиенты в Алматы могут обратиться по номеру колл-центра: 2051 — для физических лиц. WhatsApp-номер также доступен: +7 771 936 11 11. Юридические лица и ИП могут обратиться в отделения по месту нахождения во всех городах, кроме Алматы. Бизнес-клиенты Алматы могут позвонить по короткому номеру для юридических лиц.

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