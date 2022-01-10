Пресс-служба акимата Алматы сообщает, что аким Бакытжан Сагинтаев проверил ход работ по восстановлению жизнедеятельности города. Особое внимание он уделил обеспечению продовольственной безопасности. Аким посетил один из супермаркетов, ознакомился там с ассортиментом товаров и проверил наличие продуктов на складах.

Кроме того, Сагинтаев побеседовал с жителями города, которые пришли за покупками, и рассказал о мерах по стабилизации обстановки. По словам акима, город обеспечен продовольственными товарами и товарами первой необходимости. Поводов для беспокойства нет.

На сегодняшний день в Алматы возобновили работу 77 супермаркетов, в том числе 39 сети Magnum, девять — Small, один — «Тоймарт». Работают три крупных продовольственных рынка — «Барыс», «Алматы-1», «Арыстан». Возобновлена работа 44 АЗС, готовятся открыться еще 25. Стоимость автогаза снижена до 70 тенге за литр.

Кроме того, работает 111 аптек, из которых 107 в режиме с 8:00 до 19:00. Четыре аптеки работают круглосуточно — на ул. Прокофьева, 140; ул. Майлина, 13; ул. Красногвардейская, 573 А; в мкр. Думан, на ул. Аязби, 2.