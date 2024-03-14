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Аэропорт Алматы возобновил работу

Аэропорт Алматы возобновил работу, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 21:41 Фото: pixabay
Аэропорт Алматы 14 марта возобновил работу, сообщает Zakon.kz.

"Международный аэропорт Алматы сообщает, что погодные условия стабилизируются. Возобновлена работа по обслуживанию рейсов на прилет и на вылет", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вылеты из аэропорта временно приостановили из-за бушующего снегопада с сильным ветром в Алматы. Город погрузился в огромные пробки, парализована работа аэропорта, люди вынуждены толкать пассажирские автобусы. О том, что происходит в южной столице, можно прочитать тут.

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