Аэропорт Алматы возобновил работу

Аэропорт Алматы 14 марта возобновил работу, сообщает Zakon.kz.

"Международный аэропорт Алматы сообщает, что погодные условия стабилизируются. Возобновлена работа по обслуживанию рейсов на прилет и на вылет", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вылеты из аэропорта временно приостановили из-за бушующего снегопада с сильным ветром в Алматы. Город погрузился в огромные пробки, парализована работа аэропорта, люди вынуждены толкать пассажирские автобусы. О том, что происходит в южной столице, можно прочитать тут.