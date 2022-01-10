Ерлан Карин: Протестные акции послужили дымовой завесой

Протестные акции послужили дымовой завесой, они были всего лишь неким фоном. Но затем сценарии по дестабилизации осуществлялись сразу по нескольким планам. Уже сейчас это заметно. То есть, после протестных акций запускалось, так скажем, действие с участием мародеров, маргинальных групп, которые создавали общий хаос, затем вступали в поле криминальные группы, которые выступили неким авангардом противостояния с силами правопорядка, и тем самым они оттягивали на себя силы правопорядка. И, в конечном счете, уже наносились точечные террористические атаки. Госсекретарь РК Ерлан Карин

По его словам, окончательный вывод о том, кто стоит за этими терактами, сделают спецслужбы.

Конечный ответ дадут наши спецслужбы, правоохранительные органы, когда завершится вся эта работа. Все-таки, нельзя забывать, сейчас в стране все еще идет контртеррористическая операция. Я если не ежечасно… регулярно созваниваюсь со своими коллегами в регионах, сейчас достаточно напряженная ситуация. Госсекретарь Казахстана

Прокомментировал он и вопрос о том, можно ли предположить, что за этим террором и попыткой госпереворота, захвата власти стоят внутренние казахстанские силы, либо внешние, либо гибридные.

Я думаю, что здесь имеет место некий заговор внутренних и определенных внешних деструктивных сил, поскольку участниками ударных террористических групп выступили как казахстанские граждане, так и иностранные. Более подробные факты, я думаю, в скором времени сообщат наши спецслужбы. И это уже дает основание говорить о том, что здесь имел место некий сговор внутренних различных сил и внешних определенных деструктивных сил. Поэтому я говорю, что это некий новый сценарий по дестабилизации, который нельзя сравнивать с предыдущими сценариями, что мы видели ранее в других странах, в других регионах. Госсекретарь РК Ерлан Карин

В итоге, добавил он, в отношении Казахстана был проведен новый вид сценария с использованием совершенно разных инструментов.