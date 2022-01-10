30-градусные морозы ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня

Согласно прогнозу, северо-западный антициклон вызовет морозы.

Отрог уходящего антициклона все еще будет оказывать влияние на северные, центральные и восточные регионы страны, сохранятся морозы до -20...-25°C, местами до -30°C. 12 января северный и южный циклоны принесут с собой снег, метели, а также кратковременное повышение температуры воздуха, однако 13 января в тыл им сместится следующий холодный северо-западный антициклон, который вновь вызовет морозы, на северо-западе, севере, востоке, в центре страны — до -30°C. РГП «Казгидромет»

По прогнозу синоптиков, в южных, юго-восточных регионах Казахстана под влиянием южного циклона пройдут осадки (дождь, снег), ожидаются туман, гололед, усиление ветра, а также постепенное повышение температуры воздуха до +2...+10°C.