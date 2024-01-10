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32-градусные морозы надвигаются на Казахстан

32-градусные морозы надвигаются на Казахстан Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 11-13 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", по Казахстану ожидается неустойчивая погода.

"В северных регионах снежная, ветреная погода сменится на морозы, то в южных регионах ожидаются сильные осадки переходящий в снег", – рассказали синоптики. 

Отмечается, что из-за кратковременных скачков температуры воздуха ожидаются гололедные явления.

Морозы больше всего ощутят жители западных регионов 11 и 13 января, северных регионов 11-12 января, здесь столбики термометров ночью опустятся до 20-32 мороза.

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