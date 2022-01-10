К восстановлению дорожной инфраструктуры приступили в Алматы

Пресс-служба акимата города сообщает, что в настоящее время на устранение последствий выведены 80 рабочих, 30 единиц спецтехники.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также выявлено повреждение более 120 дорожных знаков. На сегодня 80 из них восстановлены. Вместе с тем в городе начаты работы по восстановлению светофорных объектов.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Как сообщалось ранее, в городе повреждено более 40 светофоров. 15 из них были восстановлены 9 января. 10 января планируется провести сложный ремонт семи светофорных объектов.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Работы по восстановлению и обследованию улично-дорожной сети города продолжаются.