12:16 10.01.2022
К восстановлению дорожной инфраструктуры приступили в Алматы
Фото: Пресс-служба акимата Алматы
По итогам проведенного обследования на улично-дорожной сети города выявлено более 2 тыс. мест с разобранной брусчаткой в районе «Алматы Арена» и на площади Республики, по пр. Назарбаева и Достык, ул. Сатпаева, передает Zakon.kz.
Пресс-служба акимата города сообщает, что в настоящее время на устранение последствий выведены 80 рабочих, 30 единиц спецтехники.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Также выявлено повреждение более 120 дорожных знаков. На сегодня 80 из них восстановлены. Вместе с тем в городе начаты работы по восстановлению светофорных объектов.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Как сообщалось ранее, в городе повреждено более 40 светофоров. 15 из них были восстановлены 9 января. 10 января планируется провести сложный ремонт семи светофорных объектов.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Работы по восстановлению и обследованию улично-дорожной сети города продолжаются.