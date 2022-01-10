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12:16 10.01.2022

К восстановлению дорожной инфраструктуры приступили в Алматы

тротуар Фото: Пресс-служба акимата Алматы
По итогам проведенного обследования на улично-дорожной сети города выявлено более 2 тыс. мест с разобранной брусчаткой в районе «Алматы Арена» и на площади Республики, по пр. Назарбаева и Достык, ул. Сатпаева, передает Zakon.kz.

Пресс-служба акимата города сообщает, что в настоящее время на устранение последствий выведены 80 рабочих, 30 единиц спецтехники.

восстановление

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также выявлено повреждение более 120 дорожных знаков. На сегодня 80 из них восстановлены. Вместе с тем в городе начаты работы по восстановлению светофорных объектов.

восстановление инфраструктуры

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Как сообщалось ранее, в городе повреждено более 40 светофоров. 15 из них были восстановлены 9 января. 10 января планируется провести сложный ремонт семи светофорных объектов.

инфрастуктура

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Работы по восстановлению и обследованию улично-дорожной сети города продолжаются.

Елена Беляева
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