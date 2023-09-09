В Алматы перекроют часть улицы из-за ремонта

По итогам обследования улично-дорожной сети в план среднего ремонта была включена улица Байзакова. От ул. Тимирязева до ул. Сатпаева ремонт завершен и полностью открыто передвижение, сообщает Zakon.kz.

В Алматы продолжается средний ремонт улицы Байзакова

Как пишет пресс-служба акимата города, с 23:00 9 сентября до 06:00 10 сентября по ул. Байзакова от ул. Шевченко до ул. Толе би будет проводиться средний ремонт дорожного покрытия с полным перекрытием движения.

"Объезд закрытого участка будет осуществлен через ул. Муканова, ул. Шевченко, ул. Ауэзова, ул. Толе би и прилегающие улицы. Во избежание дорожно-транспортных происшествий и организации дорожного движения на вышеуказанном участке улиц будут задействованы два экипажа полка патрульной полиции", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дорожно-ремонтные работы проводятся в рамках запланированных работ на 2023 год.

"Приносим извинения за временные неудобства. Просим корректировать свой маршрут заранее", – резюмируется в сообщении.

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