12:33 10.01.2022
Скончался начальник полиции Жамбылской области
Фото: gov.kz
В Министерстве внутренних дел сообщили о смерти начальника Департамента полиции Жамбылской области Жаната Сулейменова, передает Zakon.kz.
В соцсетях появилось сообщение о смерти начальника ДП Жамбылской области Жаната Сулейменова.
В МВД подтвердили информацию.
В городе Тараз обнаружено тело начальника Департамента полиции Жамбылской области. Проводится досудебное расследование. Обстоятельства выясняются.Пресс-служба МВД Казахстана
Жанат Сулейменов родился в 1962 году в Карагандинской области. Cлужбу в органах внутренних дел начал с 1980 года.
В разные годы возглавлял департаменты полиции Кызылординской и Южно-Казахстанской областей. Был назначен на должность начальника полиции Жамбылской области в феврале 2020 года.
Награжден медалью «Ерлігі үшін» и орденом «Айбын» ІІ степени.