Скончался начальник полиции Жамбылской области

В соцсетях появилось сообщение о смерти начальника ДП Жамбылской области Жаната Сулейменова.

В МВД подтвердили информацию.

В городе Тараз обнаружено тело начальника Департамента полиции Жамбылской области. Проводится досудебное расследование. Обстоятельства выясняются. Пресс-служба МВД Казахстана

Жанат Сулейменов родился в 1962 году в Карагандинской области. Cлужбу в органах внутренних дел начал с 1980 года.

В разные годы возглавлял департаменты полиции Кызылординской и Южно-Казахстанской областей. Был назначен на должность начальника полиции Жамбылской области в феврале 2020 года.

Награжден медалью «Ерлігі үшін» и орденом «Айбын» ІІ степени.