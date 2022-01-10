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12:33 10.01.2022

Скончался начальник полиции Жамбылской области

Жанат Сулейменов Фото: gov.kz
В Министерстве внутренних дел сообщили о смерти начальника Департамента полиции Жамбылской области Жаната Сулейменова, передает Zakon.kz.

В соцсетях появилось сообщение о смерти начальника ДП Жамбылской области Жаната Сулейменова.

В МВД подтвердили информацию.

В городе Тараз обнаружено тело начальника Департамента полиции Жамбылской области. Проводится досудебное расследование. Обстоятельства выясняются.Пресс-служба МВД Казахстана

Жанат Сулейменов родился в 1962 году в Карагандинской области. Cлужбу в органах внутренних дел начал с 1980 года.

В разные годы возглавлял департаменты полиции Кызылординской и Южно-Казахстанской областей. Был назначен на должность начальника полиции Жамбылской области в феврале 2020 года.

Награжден медалью «Ерлігі үшін» и  орденом «Айбын» ІІ степени.

Айтурган Азимжанова
Жамбылская область
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