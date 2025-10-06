После скандалов в Жамбылской области начальником полиции назначили главу КАП МВД

В Жамбылской области назначили нового начальника Департамента полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 6 октября 2025 года.

"По согласованию с Администрацией президента РК приказом министра внутренних дел начальником Департамента полиции Жамбылской области назначен Кайсар Абилекович Султанбаев. Нового руководителя личному составу представили заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха и аким Жамбылской области Ербол Карашукеев", – сказано в сообщении.

Кайсар Абилекович Султанбаев служит в органах внутренних дел с 1990 года. В разные годы занимал руководящие должности в Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской и Костанайской областях.

Также был начальником Департамента тыла Министерства внутренних дел (МВД). С марта 2023 года – председатель Комитета административной полиции МВД РК.

В августе 2025 года стало известно о задержании бывшего замначальника Департамента полиции Жамбылской области. После этого глава ДП Бакитжан Малыбаев подал рапорт об отставке. Министр внутренних дел отставку принял. В соцсетях увольнение главы полиции региона также связали с серией громких происшествий, связанных с детьми и подростками. Так, 1 сентября в Таразе убили школьника. 9 сентября стало известно о том, что в школе-интернате мальчики в туалете толпой издевались над девочкой. 15 сентября стало известно, что разборки школьников в туалете закончились смертью девятиклассника.