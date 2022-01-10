Ерлан Карин высказался о роли президента в стабилизации ситуации в стране

Сам факт проведения контртеррористической операции тоже является еще одним свидетельством того, насколько с серьезной ситуацией мы столкнулись... Сейчас у нас в стране помимо ЧП еще ведется антитеррористическая операция, потому что мы столкнулись с террористической угрозой… Сейчас если абстрагироваться и попытаться посмотреть со стороны на все эти события, был применен практически весь арсенал инструментов, приемов по дестабилизации ситуации, подрыва стабильности, с целью разрушения целостности государства. И наша страна выстояла. Госсекретарь РК Ерлан Карин

По его словам, решительные действия президента сорвали планы по дестабилизации ситуации в стране, в том числе - решение пригласить миротворческий контингент ОДКБ.

Я вижу разного рода спекуляции среди наших экспертов. К сожалению, они оценивают ситуацию по трафарету, старым лекалам, и происходит такая манипуляция общественным мнением. Но была очень критическая ситуация - сохранение целостности государства. Счет шел на минуты, часы. Я без преувеличения могу сказать. Поэтому необходимо было принимать жесткие решительные действия, и президент принял эти решения - привлечение сил миротворческого контингента ОДКБ. Это его решение нарушило все эти планы по дестабилизации, сорвало, буквально разрубило все эти планы, потому что благодаря привлечению миротворческого контингента удалось сосредоточить наши силы правоохранительных органов, армии на проведение непосредственно контртеррористической операции. Стоит еще раз напомнить, что миротворческий контингент задействуется только лишь на функциях охраны стратегических объектов. Ерлан Карин

Он сообщил, что с уверенностью можно сказать, что после завершения кризиса ни один иностранный солдат не останется в Казахстане.

Мнение о том, что участники миротворческого контингента, якобы, подрывают суверенитет, это всего лишь разговоры. Если бы целостность государства разрушилась, нечего было бы защищать, собственно говоря. Поэтому привлечение миротворческого контингента ОДКБ позволило наоборот защитить собственно государственную целостность и думаю, благодаря этим решениям президента мы защитили страну. Вот и все. Цена вопроса была - не просто восстановление правопорядка, цена вопроса была - сохранение государства, защита государства. Поэтому благодаря этим действиям, в эти драматические дни января, мы сумели сохранить вместе наше государство. Госсекретарь РК

Ерлан Карин отметил, что самые напряженные острые моменты остались позади. И здесь очень большую роль сыграл Касым-Жомарт Токаев.