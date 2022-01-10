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Законодательство РК
12:44 10.01.2022

В МОН РК рассказали об оставшихся студентах в общежитиях

Алматы, беспорядки Фото: Zakon.kz
Студентов, оставшихся в общежитиях, обеспечивают продуктами питания и товарами первой необходимости, передает Zakon.kz.

Как отметили в Министерстве образования, студенты в настоящее время находятся на зимних каникулах.

В общежитиях вузов по всей стране сейчас осталось очень малое количество студентов, а именно 4% от общего числа или около 6 тыс. студентов.

При этом большая часть студентов, проживающих в эти дни в общежитиях мегаполисов, — это иностранцы и студенты из отдаленных регионов.

Все эти дни руководством вузов были реализованы комплексные меры для обеспечения безопасности. Также для того, чтобы оставшиеся в общежитиях студенты были обеспечены продуктами питания и товарами первой необходимости в условиях ЧП, в общежития был осуществлен подвоз продуктов и товаров, а также предметов первой необходимости. Пресс-служба МОН РК

Сейчас руководством вузов сформирован резерв продуктов питания на несколько дней.

Работают телефоны горячей линии:

  • 8 (7172) 74 16 24;

  • 8 (7172) 74 20 67;

  • 8 (7172) 74 23 52.

Анастасия Стативкина
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