12:44 10.01.2022
В МОН РК рассказали об оставшихся студентах в общежитиях
Фото: Zakon.kz
Студентов, оставшихся в общежитиях, обеспечивают продуктами питания и товарами первой необходимости, передает Zakon.kz.
Как отметили в Министерстве образования, студенты в настоящее время находятся на зимних каникулах.
В общежитиях вузов по всей стране сейчас осталось очень малое количество студентов, а именно 4% от общего числа или около 6 тыс. студентов.
При этом большая часть студентов, проживающих в эти дни в общежитиях мегаполисов, — это иностранцы и студенты из отдаленных регионов.
Все эти дни руководством вузов были реализованы комплексные меры для обеспечения безопасности. Также для того, чтобы оставшиеся в общежитиях студенты были обеспечены продуктами питания и товарами первой необходимости в условиях ЧП, в общежития был осуществлен подвоз продуктов и товаров, а также предметов первой необходимости. Пресс-служба МОН РК
Сейчас руководством вузов сформирован резерв продуктов питания на несколько дней.
Работают телефоны горячей линии:
8 (7172) 74 16 24;
8 (7172) 74 20 67;
8 (7172) 74 23 52.