В МОН РК рассказали об оставшихся студентах в общежитиях

Как отметили в Министерстве образования, студенты в настоящее время находятся на зимних каникулах.

В общежитиях вузов по всей стране сейчас осталось очень малое количество студентов, а именно 4% от общего числа или около 6 тыс. студентов.

При этом большая часть студентов, проживающих в эти дни в общежитиях мегаполисов, — это иностранцы и студенты из отдаленных регионов.

Все эти дни руководством вузов были реализованы комплексные меры для обеспечения безопасности. Также для того, чтобы оставшиеся в общежитиях студенты были обеспечены продуктами питания и товарами первой необходимости в условиях ЧП, в общежития был осуществлен подвоз продуктов и товаров, а также предметов первой необходимости. Пресс-служба МОН РК

Сейчас руководством вузов сформирован резерв продуктов питания на несколько дней.

Работают телефоны горячей линии: