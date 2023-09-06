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Какие условия созданы в хостелах студентам, оставшимся без мест в общежитиях

Казахстан общежития дефицит хостелы Фото: Акимат г. Алматы
На брифинге в СЦК студенческий омбудсмен по Алматы Адильхан Толепберген объяснил, что все условия в хостелах для проживания студентов, оставшихся без мест в общежития вузов, созданы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как пояснил студенческий омбудсмен, в хостелах созданы все условия для проживания студентов.

"Заверяю, что хостел, это не место, которого нужно бояться, мы ходим на мониторинги. Мы обращаем внимание на наличие камер, безопасности, турникеты, там это то же самое, как и общежитие – двери открыты до 11 часов, комендантский час. Все то же самое, но условия иногда даже бывают лучше, чем в общежитиях. Потому что как в сериале "Друзья", все могут собраться, студенты, посидеть, поделать уроки, посмотреть фильмы, которых таких условий в некоторых общежитиях может и не быть. Сами знаете, общежития бывают разного вида – новые, старые. Поэтому вопрос закрывается таким образом". Адильхан Толепберген

Он добавил, что в настоящее время с хостелами и вузами Алматы достигнута договоренность о предоставлении мест.

"По ситуации в Алматы, мы встречались с ассоциацией хостелов по Алматы. Каждый вуз подписывает непосредственно с хостелом договор о предоставлении мест хостелов для студентов определенного вуза. То есть в одном хостеле живут студенты только одного вуза, с кем он подписал договор. Данный случай, возможно, он есть, но вузы в таких ситуациях в курсе, мы с ними отрабатывали, они персонально каждого вопрос рассматривают". Адильхан Толепберген

Ранее сообщалось, что из-за нехватки общежитий в Алматы студентов расселят по хостелам. Об этом 12 августа сообщил в своем Telegram-канале министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Также на брифинге представитель Министерства науки и высшего образования РК Акерке Абылайхан ответила на вопрос о том, не собирается ли государство субсидировать аренду квартир для студентов, которым не хватило мест в общежитиях.

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