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Законодательство РК
12:49 10.01.2022

В Алматы работают три хлебзавода

продовольственные продукты Фото: Zakon.kz
В настоящее время на территории города Алматы продолжают работу три крупных хлебзавода – ТОО «ХБК «Аксай», ТОО « Хлебобулочный комбинат «АлматыНан» и ТОО «Рузинан», передает Zakon.kz.

Как сообщили в городском штабе по восстановлению жизнеобеспечения Алматы, данными предприятиями выпускается порядка 80 тонн социального хлеба в день. При этом цена на производимую продукцию осталась на прежнем уровне («Аксайнан» – 80 тенге/булка, «Алматынан» – 85 тенге/булка).

В целом ситуация по обеспечению населения города продукцией первой необходимости следующая:

в городе возобновлена работа всех крупных торговых сетей («Магнум», «Смолл», «Тоймарт», «Метро», «Юбилейный», «Столичный», «Маймарт», «Галмарт», JLC и «Асыл Ет»), а также магазинов, расположенных во дворах домов.

Кроме того, восстановлены каналы поставок продовольствия от производителей города Алматы и регионов страны.

Оксана Житникова
Алматы
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