Воспитанники детдома "Баганашыл" продолжат проживать на территории своего центра и учиться в городе Алматы
В целях создания для воспитанников современных и безопасных условий запланирована комплексная реконструкция здания детского дома. Следует отметить, что эти работы начнутся в следующем году в связи с необходимостью проведения технического обследования, подготовки проектно-сметной документации, государственной экспертизы и конкурсных процедур.
При этом вопрос временного размещения детей на период проведения восстановительных работ в здании детского дома будет решаться с учетом требований безопасности и обеспечения необходимых условий проживания. Детей разлучать не будут.
Обучение воспитанников будет продолжаться в тех же школах города Алматы, где они учатся сейчас.
Переезд детей из здания детского дома в город Конаев не рассматривается.
Обеспечение безопасности и комфортных условий проживания детей остается приоритетом акимата города Алматы и Министерства просвещения. Ситуация с обучением и проживанием детей находится под постоянным контролем.