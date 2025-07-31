Воспитанники детдома "Баганашыл" продолжат проживать на территории своего центра и учиться в городе Алматы

В настоящее время акиматами города Алматы и Алматинской области проводятся работы по передаче объекта.

В целях создания для воспитанников современных и безопасных условий запланирована комплексная реконструкция здания детского дома. Следует отметить, что эти работы начнутся в следующем году в связи с необходимостью проведения технического обследования, подготовки проектно-сметной документации, государственной экспертизы и конкурсных процедур.

При этом вопрос временного размещения детей на период проведения восстановительных работ в здании детского дома будет решаться с учетом требований безопасности и обеспечения необходимых условий проживания. Детей разлучать не будут.

Обучение воспитанников будет продолжаться в тех же школах города Алматы, где они учатся сейчас.

Переезд детей из здания детского дома в город Конаев не рассматривается.

Обеспечение безопасности и комфортных условий проживания детей остается приоритетом акимата города Алматы и Министерства просвещения. Ситуация с обучением и проживанием детей находится под постоянным контролем.