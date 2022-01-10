Вокзалы Алматы работают в штатном режиме

По информации «Казахстан темір жолы», билеты можно вернуть или обменять по месту приобретения.

Международные авиаперевозки временно приостановлены. Об изменениях будет сообщено дополнительно.

Отмечается, что все междугородние пассажирские перевозки временно приостановлены в связи с режимом ЧП. Вопрос возобновления междугородних перевозок находится на рассмотрении.