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Законодательство РК
12:52 10.01.2022

Вокзалы Алматы работают в штатном режиме

Работа железнодорожных пассажирских перевозок возобновлена. Вокзалы города работают в штатном режиме, передает Zakon.kz.

По информации «Казахстан темір жолы», билеты можно вернуть или обменять по месту приобретения.

Международные авиаперевозки временно приостановлены. Об изменениях будет сообщено дополнительно. 

Отмечается, что все междугородние пассажирские перевозки временно приостановлены в связи с режимом ЧП. Вопрос возобновления междугородних перевозок находится на рассмотрении.

Елена Беляева
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