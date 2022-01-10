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14:45 10.01.2022

Режим ЧП — как казахстанцам вернуть деньги за билеты на поезда

рк, чп, ж/д, билеты, возврат Фото: Пресс-служба АО «НК «ҚТЖ»
В НК «Қазақстан темір жолы» рассказали, как казахстанцам вернуть деньги за неиспользованные во время режима ЧП железнодорожные билеты, передает Zakon.kz.

Как отметили в нацкомпании, пассажирам, принявшим решение сдать ранее купленные билеты на поезда, необходимо учесть некоторые нюансы при их возврате.

Деньги за неиспользованные проездные документы (билеты) на пассажирские поезда, курсирующие в период ЧП, можно получить непосредственно в билетных кассах АО «Пассажирские перевозки» и через интернет-ресурсы.Пресс-служба АО «НК «ҚТЖ»

В нацкомпании подчеркнули, что «неиспользованные проездные документы (билеты) можно вернуть в течение шести месяцев после даты отправления поезда, но не позже».

В билетных кассах АО «Пассажирские перевозки» пассажиры получат полную выплату стоимости проезда, без удержаний.

При возврате через интернет-ресурсы, в случае получения неполной стоимости, за разницей пассажиру необходимо обратиться в билетные кассы АО «Пассажирские перевозки». В этом случае выплата разницы стоимости проезда пассажирам будет производиться в претензионном порядке по заявлению.

Образец заявления можно получить, пройдя по ссылке пункта 8.10 Правил сайта в разделе «Пассажирам».Пресс-служба АО «НК «ҚТЖ»

Ранее сообщалось, что вокзалы Алматы работают в штатном режиме.

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