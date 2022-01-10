Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:35 10.01.2022

Токаев: Это урок для Казахстана, но он будет полезен для всех государств — партнеров ОДКБ

беспорядки в алматы, машина Фото: Zakon.kz
Это урок для Казахстана, но он будет полезен для всех государств — партнеров ОДКБ, сказал на внеочередном саммите организации президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.
С нашей стороны, как я думаю, это урок для Казахстана, но, думаю, он будет полезен и для всех государств — партнеров по организации. Ни в коем случае нельзя допускать информационного вакуума, чтобы его наполняли провокаторы или недоброжелатели. В нашем случае, к сожалению, это продолжается.Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что Казахстан будет защищать право народа страны на мирное волеизъявление и открытый диалог с властью, но в то же время жестко пресекать любые формы насильственного экстремизма, и тем более боевые действия против РК, как это произошло недавно.

Не позволим покушаться на наш государственный суверенитет и территориальную целостность. Хочу заверить, что Казахстан будет твердо соблюдать свои международные обязательства. В настоящее время конституционный порядок в Казахстане восстановлен, опасные угрозы для безопасности страны предотвращены. В рамках антитеррористической операции ведется работа по выявлению лиц, участвовавших в преступлениях.Касым-Жомарт Токаев

Президент напомнил, что на сегодня в органы полиции доставлено около 8 тыс. лиц, правоохранительными и специальными органами проверяется их причастность к актам терроризма, убийствам, мародерствам и иным преступлениям.

Изъято 116 единиц оружия. Операция продолжается. Корректируются планы по выявлению скрывшихся боевиков, которые применяют новую тактику маскировки: переодеваются в гражданскую одежду, сбривают бороды и прочее. Предстоит большая напряженная работа, задействуются даже ветераны правоохранительных органов и армии. Все госорганы усиленно работают над тем, чтобы полностью вернуть страну к нормальной жизни.Касым-Жомарт Токаев

Президент добавил, что завтра внесет в Парламент предложения по новому составу правительства и поставит конкретные задачи по решению острых проблем в социально-экономической сфере.

В завершение глава государства отметил, что в ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится, а вместе с ней закончится успешная и эффективная миссия контингента ОДКБ.

Айша Тулеубекова
Беспорядки-2022 ОДКБ Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Почему государство проспало – Токаев про беспорядки в Казахстане
11.01.2022
Предстоит перестроить работу – Токаев о системе нацбезопасности
11.01.2022
Токаев поручил создать фонд «Народу Казахстана»
11.01.2022
Токаев подписал указ о составе правительства Казахстана
11.01.2022
Токаев представит кандидатуру нового премьер-министра
11.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости