Токаев: Это урок для Казахстана, но он будет полезен для всех государств — партнеров ОДКБ

С нашей стороны, как я думаю, это урок для Казахстана, но, думаю, он будет полезен и для всех государств — партнеров по организации. Ни в коем случае нельзя допускать информационного вакуума, чтобы его наполняли провокаторы или недоброжелатели. В нашем случае, к сожалению, это продолжается. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что Казахстан будет защищать право народа страны на мирное волеизъявление и открытый диалог с властью, но в то же время жестко пресекать любые формы насильственного экстремизма, и тем более боевые действия против РК, как это произошло недавно.

Не позволим покушаться на наш государственный суверенитет и территориальную целостность. Хочу заверить, что Казахстан будет твердо соблюдать свои международные обязательства. В настоящее время конституционный порядок в Казахстане восстановлен, опасные угрозы для безопасности страны предотвращены. В рамках антитеррористической операции ведется работа по выявлению лиц, участвовавших в преступлениях. Касым-Жомарт Токаев

Президент напомнил, что на сегодня в органы полиции доставлено около 8 тыс. лиц, правоохранительными и специальными органами проверяется их причастность к актам терроризма, убийствам, мародерствам и иным преступлениям.

Изъято 116 единиц оружия. Операция продолжается. Корректируются планы по выявлению скрывшихся боевиков, которые применяют новую тактику маскировки: переодеваются в гражданскую одежду, сбривают бороды и прочее. Предстоит большая напряженная работа, задействуются даже ветераны правоохранительных органов и армии. Все госорганы усиленно работают над тем, чтобы полностью вернуть страну к нормальной жизни. Касым-Жомарт Токаев

Президент добавил, что завтра внесет в Парламент предложения по новому составу правительства и поставит конкретные задачи по решению острых проблем в социально-экономической сфере.

В завершение глава государства отметил, что в ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится, а вместе с ней закончится успешная и эффективная миссия контингента ОДКБ.