7939 человек задержали в Казахстане — МВД

На 10 января в органы внутренних дел доставлено 7939 лиц. Оперативный штаб МВД

Как отметили в ведомстве, сотрудниками полиции с участием военнослужащих Нацгвардии и подразделений специального назначения в Алматы на двух рынках задержаны 207 человек.

Изъяты пять угнанных автомобилей, похищенные товарно-материальные ценности (новые компьютерные процессоры, ноутбуки, музыкальный центр), а также две единицы гладкоствольного и четыре — холодного оружия. Оперативный штаб МВД

Ранее сообщалось, что в Алматы нейтрализованы две экстремистские ячейки.