11:08 10.01.2022
7939 человек задержали в Казахстане — МВД
Фото: Zakon.kz
В Министерстве внутренних дел РК сообщили, что по всей стране задержали 7939 человек, передает Zakon.kz.
На 10 января в органы внутренних дел доставлено 7939 лиц.Оперативный штаб МВД
Как отметили в ведомстве, сотрудниками полиции с участием военнослужащих Нацгвардии и подразделений специального назначения в Алматы на двух рынках задержаны 207 человек.
Изъяты пять угнанных автомобилей, похищенные товарно-материальные ценности (новые компьютерные процессоры, ноутбуки, музыкальный центр), а также две единицы гладкоствольного и четыре — холодного оружия.Оперативный штаб МВД
Ранее сообщалось, что в Алматы нейтрализованы две экстремистские ячейки.