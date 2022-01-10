Архивы госмузея и Нацбиблиотеки в Алматы не пострадали — МКС РК

В Минкультуры отметили, что информация по состоянию объектов, включенных в списки историко-культурного наследия страны, причиненному ущербу — уточняется. По всей республике проводится анализ состояния памятников историко-культурного наследия.

В Алматы подверглись нападению террористов Центральный Государственный музей Республики Казахстан и Национальная библиотека РК. Повреждены стеклянные витрины и входная зона, разбиты двери, но фонды и архивы в сохранности. В настоящее время подсчитывается нанесенный ущерб. Пресс-служба Минкультуры РК

В то же время в ведомстве добавили, что идет тщательный анализ причиненного ущерба градостроительным объектам, которые включены в список историко-культурного наследия.

В ночь на 5 января в Алматы активизировались экстремистские группировки. В результате беспорядков в течение нескольких дней мегаполису нанесен колоссальный ущерб. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане превысила 92,3 млрд тг.

Защищая город от нападений террористов и отстаивая безопасность казахстанских граждан, погибли 16 сотрудников силовых структур, а более 1300 получили ранения. Есть жертвы и среди мирного населения, их количество уточняется.