Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:29 10.01.2022

В Москве к посольству Казахстана несут цветы

соболезнования Фото: pixabay
К зданию посольства Казахстана в Москве соотечественники и сочувствующие трагедии россияне несут цветы и свечи, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал «Хабар 24», в Москве приспущен флаг на здании посольства РК. 10 января объявлен в Казахстане Днем траура.

Люди выражают поддержку жителям Алматы и всему Казахстану, демонстрируя тем самым сочувствие и солидарность в эти тяжелые дни.

По словам москвичей, эти печальные события они воспринимают с сочувствием, считая казахстанцев братским народом.

В ночь на 5 января в Алматы активизировались экстремистские группировки. В результате беспорядков в течение нескольких дней мегаполису нанесен колоссальный ущерб. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане превысила 92,3 млрд тг.

Защищая город от нападений террористов и отстаивая безопасность казахстанских граждан, погибли 16 сотрудников силовых структур, а более 1300 получили ранения. Есть жертвы и среди мирного населения, их количество уточняется.

Оксана Житникова
Россия Беспорядки-2022
Почему государство проспало – Токаев про беспорядки в Казахстане
11.01.2022
Предстоит перестроить работу – Токаев о системе нацбезопасности
11.01.2022
Токаев поручил создать фонд «Народу Казахстана»
11.01.2022
Токаев подписал указ о составе правительства Казахстана
11.01.2022
Токаев представит кандидатуру нового премьер-министра
11.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости