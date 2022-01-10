В Москве к посольству Казахстана несут цветы

Как сообщает телеканал «Хабар 24», в Москве приспущен флаг на здании посольства РК. 10 января объявлен в Казахстане Днем траура.

Люди выражают поддержку жителям Алматы и всему Казахстану, демонстрируя тем самым сочувствие и солидарность в эти тяжелые дни.

По словам москвичей, эти печальные события они воспринимают с сочувствием, считая казахстанцев братским народом.

В ночь на 5 января в Алматы активизировались экстремистские группировки. В результате беспорядков в течение нескольких дней мегаполису нанесен колоссальный ущерб. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане превысила 92,3 млрд тг.

Защищая город от нападений террористов и отстаивая безопасность казахстанских граждан, погибли 16 сотрудников силовых структур, а более 1300 получили ранения. Есть жертвы и среди мирного населения, их количество уточняется.