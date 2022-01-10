Террористы точно знали, где находятся техпомещения с серверами — Сергей Киселёв

— Вы были свидетелем захвата офисов телеканалов и других СМИ в Алматы. Расскажите, как это было.

— В момент начала террористической атаки, я находился в эпицентре событий, на площади Республики, где находится технический центр и один из офисов «Первого канала «Евразия», телеканал «Мир», НТК, несколько радиостанций, редакция сайта Zakon.kz и редакции других СМИ.

Террористы были хорошо обучены и подготовлены, оснащены оружием и техническими средствами связи. Отряды были по 25-50 человек, во главе с командиром, который получал приказы по рации. Некоторые из них общались между собой на арабском языке.

Сначала террористы планировали захватить телеканалы, чтобы выйти в эфир, но когда поняли, что сотрудники СМИ не дадут им такой возможности, стали громить офисы.

Террористы точно знали, где в здании находятся технические помещения с передающими серверами, и именно эти помещения были атакованы и подожжены бутылками с зажигательной смесью. Несколько раз был атакован телевизионный передающий центр на Коктобе.

Террористы всячески препятствовали работе журналистов. Их убивали, избивали, ломали видеокамеры – пытались всеми силами запугать и заставить замолчать. Цель таких действий террористов – заставить замолчать СМИ и журналистов, создать информационный вакуум, посеять ужас в стране.

В этой связи мне непонятна позиция международных правозащитных и журналистских организаций, «болеющих» за свободу слова. В Казахстане террористы убивают и избивают журналистов, громят СМИ, попирают свободу слова в стране. Но я не увидел, чтобы кто-то из этих международных организаций предложил помощь коллегам в Казахстане. Они даже не выступили с осуждением этих действий террористов.

— В предыдущих интервью вы говорили, что видели как раздавалось оружие. Расскажите об этом.

— Террористы использовали все методы уличной партизанской войны и идеологических диверсий. Например, террористы раздевали захваченных силовиков и, переодевшись в их одежду, ходили вместе с остальными нападавшими. А в западные и «независимые» СМИ уже полетели картинки с подписью: «Силовики перешли на сторону народа». Также захваченная одежда и обмундирование использовались для штурма зданий силовых структур.

Передовые отряды переодетых в форму полицейских террористов бежали впереди остальных, по направлению к зданиям силовиков, делая вид, что они спасаются от нападавших.

Я видел, что у террористов было четко организовано снабжение. Была группа обеспечения едой, питьевой водой, наркотиками и алкоголем, группа снабжения оружием, металлическими трубами и бутылками с зажигательной смесью, группа, грабившая заправки и отвечающая за поставку топлива для захваченной техники и автомобилей.

«Продовольственная» группа грабила магазины продовольствия, грузила продукты в автомобили и подвозила их в заранее установленные пункты, где осуществлялось питание террористов. «Оружейная» группа грабила оружейные магазины и подвозила оружие, а также заранее нарезанные трубы и бутылки с зажигательной смесью.

Маленькая деталь: террористы вместе с обрезком трубы выдавали строительные перчатки. Ведь на холоде металлическую трубу в руках долго не поносишь. Даже эта маленькая деталь говорит о серьезной подготовке и продуманности всего плана нападения.

Нам, журналистам, по роду своей деятельности попадают в руки так называемые «методички», где описаны действия, способы и средства организации уличных беспорядков – многое, что я видел в эти дни в Алматы, было взято оттуда.

— Как вы считаете, введение сил ОДКБ было оправданным?

— Я считаю, что президент Касым-Жомарт Токаев принял очень своевременное и правильное решение. Силы ОДКБ взяли под охрану стратегические объекты инфраструктуры и управления в стране, что позволило высвободить силы казахстанских спецслужб для борьбы с террористами. Именно благодаря этому шагу удалось в кратчайшие сроки победить террористов и восстановить конституционный порядок в стране.

Я, как журналист и гражданин, считаю, что нам, всем казахстанцам, нужно сплотиться, забыть о мелочных распрях и недовольствах. Со всем этим мы разберемся потом. Сейчас самое главное – восстановить в стране порядок и нормальную жизнь. Я думаю, что все казахстанцы сейчас поняли, что «мир и спокойствие», «межнациональное, межконфессиональное согласие» это не пустые слова или надоевшие всем лозунги. Это абсолютные ценности, без которых нас ждет анархия, война и разруха.