Между Алматы и Нур-Султаном запущены еще четыре поезда

АО «Пассажирские перевозки» передает, что 10 января из столицы в Алматы отправляется поезд №204/203 со станции Нур-Султан-1 в 18:55. Он прибудет в Алматы завтра (11 января) в 16:31. Этот же поезд отправится обратно со станции Алматы-2 в 19:41.

Также со станции Нур-Султан-1 до станции Алматы-2 10 января отправляется поезд №220/219 в 19:40. Он прибудет в Алматы завтра (11 января) в 18:25. Этот же поезд отправится обратно со станции Алматы-2 в 21:52.

Также 10 января из Алматы в столицу выезжают два коммерческих поезда.

Поезд №207/208 сообщением Алматы-2 – Нур-Султан – Нурлы-жол (Тальго) отправляется со ст. Алматы-2 в 19:20. Прибытие на следующий день в 10:25. Обратно в Алматы этот поезд отправляется 11 января, в 21:20.

Поезд №205/206 сообщением Алматы-2 – Нур-Султан-1 отправится в 22:25. В столицу прибудет 11 января в 19:13. Этот же поезд отправляется обратно в Алматы в 23:43.

Напоминаем, что движение поездов восстановлено. Все пассажирские поезда курсируют по расписанию. Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»