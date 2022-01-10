Туркестанцы проводили в последний путь солдата, погибшего в Алматы

Указом президента РК Касым-Жомарт Токаева ему был присужден орден «Айбын» третьей степени.

Честно исполнявшего долг перед родиной, покинувшего мир защищая единство страны, тело солдата было возвращено на родину — Сарыагашский район Туркестанской области, где в последний путь его проводили туркестанцы. Бакытжан Ертаев «Халык қаһарманы» заявил, что эта трагедия является не только трагедией одной семьи, но и всего народа Казахстана.

Аким Сарыагашского района Мухит Отаршиев, руководители и представители военной сферы, местные жители выразили соболезнования семье погибшего.

Даулет был настоящим патриотом, честно выполнял службу, был дружелюбен, возлагал большие надежды на будущее. Я присоединяюсь к вашей невосполнимой скорби, от чистого сердца соболезную. Светлая память батыра, служившего на благо родины, останется навечно в сердцах населения, родственников, друзей и коллег. Аким Сарыагашского района Мухит Отаршиев

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Даулет Жупарбеков родился 1 декабря 2002 года в городе Сарыагаш. Закончив общеобразовательную школу имени Толыбай батыра, поступил в академию пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан в городе Алматы. Второй ребенок в семье. У погибшего остались родители, сестра и два младших брата.

Имя Даулета Бауыржанулы, проявившего огромную храбрость, неся службу ради общественного спокойствия и единства страны, навечно останется в памяти народа. Пресс-служба акима Туркестанской области