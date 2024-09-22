В КНБ подтвердили гибель курсанта Пограничной академии в Алматы

В Комитете национальной безопасности подтвердили гибель курсанта Пограничной Академии КНБ РК. Он был студентом третьего курса, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ведомства пояснили, что молодой человек в день своей гибели, 22 сентября 2024 года, находился в очередном увольнении.

"Его тело обнаружили во дворе многоэтажного жилого дома в Алматы. Причина смерти – падение с высоты. Органами полиции начато досудебное расследование. Мотивы и обстоятельства устанавливаются", – сообщили в КНБ.

Напомним, о смерти курсанта Пограничной Академии КНБ РК стало известно утром 22 сентября 2024 года. По предварительной информации, 19-летний юноша упал с большой высоты.