22:42 10.01.2022
Двое детей пострадали от фейерверков в Павлодаре
Фото: pixabay
Как пишет Pavlodarnews.kz, в данное время все переведены на амбулаторное лечение по месту жительства.
ЧП произошло во время новогодних праздничных выходных.
Отмечается, что медпомощь после неудачного запуска петард понадобилась 33-летнему павлодарцу. Он получил ожог глазного века, контузию глазного яблока, параорбитальную гематому и был госпитализирован в областную клиническую больницу им. Султанова. В стационар также попал десятилетний ребенок. Мальчика с термическими ожогами нескольких частей тела доставили в областную детскую больницу.