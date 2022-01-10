Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
22:42 10.01.2022

Двое детей пострадали от фейерверков в Павлодаре

пострадавшие Фото: pixabay
Двое детей и один взрослый получили ожоги и травмы из-за петард, передает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, в данное время все переведены на амбулаторное лечение по месту жительства.

ЧП произошло во время новогодних праздничных выходных.

Отмечается, что медпомощь после неудачного запуска петард понадобилась 33-летнему павлодарцу. Он получил ожог глазного века, контузию глазного яблока, параорбитальную гематому и был госпитализирован в областную клиническую больницу им. Султанова. В стационар также попал десятилетний ребенок. Мальчика с термическими ожогами нескольких частей тела доставили в областную детскую больницу.

Елена Беляева
Павлодар
Почему государство проспало – Токаев про беспорядки в Казахстане
11.01.2022
Предстоит перестроить работу – Токаев о системе нацбезопасности
11.01.2022
Токаев поручил создать фонд «Народу Казахстана»
11.01.2022
Токаев подписал указ о составе правительства Казахстана
11.01.2022
Токаев представит кандидатуру нового премьер-министра
11.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости