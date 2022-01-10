Двое детей пострадали от фейерверков в Павлодаре

Как пишет Pavlodarnews.kz, в данное время все переведены на амбулаторное лечение по месту жительства.

ЧП произошло во время новогодних праздничных выходных.

Отмечается, что медпомощь после неудачного запуска петард понадобилась 33-летнему павлодарцу. Он получил ожог глазного века, контузию глазного яблока, параорбитальную гематому и был госпитализирован в областную клиническую больницу им. Султанова. В стационар также попал десятилетний ребенок. Мальчика с термическими ожогами нескольких частей тела доставили в областную детскую больницу.