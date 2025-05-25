Мать и двое детей пострадали в загоревшемся такси в Павлодаре

Двое детей и их мать из Павлодара оказались на больничной койке с ожогами после пожара в такси, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы регионального Департамента по ЧС, автомобиль загорелся на улице Олжабай батыра. В салоне такси в этот момент находились супруги и два малолетних ребенка.

"Прибывшие на вызов пожарные оперативно ликвидировали горение, не допустив взрыва. Работники "скорой" и бригады Центра медицины катастроф оказали пострадавшим экстренную медицинскую помощь", – сообщили в ДЧС.

Водителя автомобиля, а также мать с детьми доставили в больницу.

"Дети госпитализированы в травматологическое отделение. Их состояние в данный момент стабильное. У девочки 2023 года рождения диагностированы термический ожог лица, кистей рук, поясничной области I-II степени. Площадь поражения – 18%. У другой девочки 2016 года рождения – ожог лица, обеих кистей, правой голени I-II-III степени. Площадь поражения – 7%", – рассказали в детской областной больнице.

Мать детей, 1992 года рождения, получила термический ожог III степени и находится в реанимации городской больницы №1.

Таксиста с ожогами рук отправили на амбулаторное лечение.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Уральске пожарные спасли из огня четырех детей, когда в одной из многоэтажек города, расположенных в микрорайоне имени Мырзалиева, в подсобном помещении загорелась электрощитовая.