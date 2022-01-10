В Алматы и Алматинской области задержаны 675 подозреваемых в терроризме

В период с 8 января 2022 года в городе Алматы и Алматинской области сводными силами спецподразделений КНБ, МВД, Министерства обороны и Национальной гвардии задержаны 675 подозреваемых.

Как сообщили в КНБ, в ходе личного обыска, осмотра автомобилей и помещений повсеместно выявляется оружие, боеприпасы, поддельные документы сотрудников правоохранительных органов, средства нелетального воздействия, захваченные демонстрантами у полиции (светошумовые гранаты, шлемы, щиты, амуниция) и в большом объеме награбленное имущество (бытовая техника, мобильные устройства, одежда и тому подобное).