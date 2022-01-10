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Законодательство РК
22:56 10.01.2022

В Алматы и Алматинской области задержаны 675 подозреваемых в терроризме

беспорядки Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
О результатах спецоперации в Алматы и Алматинской области рассказали в КНБ, передает Zakon.kz.

В период с 8 января 2022 года в городе Алматы и Алматинской области сводными силами спецподразделений КНБ, МВД, Министерства обороны и Национальной гвардии задержаны 675 подозреваемых.

Как сообщили в КНБ, в ходе личного обыска, осмотра автомобилей и помещений повсеместно выявляется оружие, боеприпасы, поддельные документы сотрудников правоохранительных органов, средства нелетального воздействия, захваченные демонстрантами у полиции (светошумовые гранаты, шлемы, щиты, амуниция) и в большом объеме награбленное имущество (бытовая техника, мобильные устройства, одежда и тому подобное).

Призываем всех граждан оказывать содействие правоохранительным и специальным органам в стабилизации и восстановлении правового порядка. Пресс-служба КНБ РК
Елена Беляева
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