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Спецоперация в Алматинской области: полицейские задержали 11 человек

Спецоперация в Алматинской области: полицейские задержали 11 человек, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 15:48 Фото: Instagram/baurzhan__alenov
Начальник Департамента полиции (ДП) Алматинской области Бауржан Аленов рассказал о спецоперации, в ходе которой задержали 11 человек, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в ДП региона поступила оперативная информация в отношении неизвестных лиц, которые, находясь на территории Алматинской области и Алматы, занимаются незаконным хранением огнестрельного оружия. Информация, поступившая по оперативным каналам, была проверена сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП).

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБОП с участием бойцов спецподразделения задержаны Н. (1996 г. р.) и Н. (2001 г. р.), являющиеся уроженцами Жамбылской области. В результате обыска были обнаружены и изъяты три пистолета и автомат марки "Калашников", а также был изъят сверток, внутри которого находилось вещество со специфическим запахом растительного происхождения", – написал Бауржан Аленов 5 апреля 2024 года в Instagram.

Уголовные дела по данным фактам зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований ДП Алматинской области. По всем изъятым вещественным доказательствам назначены необходимые экспертные исследования. Проводится комплекс следственных действий для обеспечения полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств совершенного преступления.

"Во время спецоперации были задержаны 11 человек. Основные фигуранты в настоящее время взяты под стражу. Ход расследования по уголовному делу поставлен на мой личный контроль", – добавил Бауржан Аленов.

19 февраля 2024 года стало известно, что Комитет национальной безопасности РК провел масштабную спецоперацию, в ходе которой нейтрализовал восемь группировок. Подробности по ссылке.

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