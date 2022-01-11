В ВОЗ заявили, что конец пандемии уже виден

Как подчеркнул Дэвид Набарро в интервью Sky News, борьба с COVID-19 осложняется тем, что развивающиеся страны не могут позволить себе принимать жесткие ограничительные меры, поскольку в таком случае будет нанесен серьезный ущерб их национальным экономикам.

Боюсь, что мы бежим марафонскую дистанцию, но нельзя говорить, что уже приближаемся к концу. Мы видим, что конец пандемии не за горами. Перед тем, как мы доберемся до него, мы столкнемся еще с несколькими всплесками заболеваемости. Спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро

По мнению ученого, вирус продолжает эволюционировать и в ближайшее время появятся новые штаммы коронавируса.

В декабре эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове выразила надежду, что пандемии коронавируса будет положен конец в 2022 году.