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07:35 11.01.2022

В ВОЗ заявили, что конец пандемии уже виден

ВОЗ пандемия COVID-19 Фото: pixabay
Спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро выразил мнение, что сроки окончания пандемии уже просматриваются, однако ситуация будет оставаться тяжелой в ближайшие три месяца, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул Дэвид Набарро в интервью Sky News, борьба с COVID-19 осложняется тем, что развивающиеся страны не могут позволить себе принимать жесткие ограничительные меры, поскольку в таком случае будет нанесен серьезный ущерб их национальным экономикам.

Боюсь, что мы бежим марафонскую дистанцию, но нельзя говорить, что уже приближаемся к концу. Мы видим, что конец пандемии не за горами. Перед тем, как мы доберемся до него, мы столкнемся еще с несколькими всплесками заболеваемости.Спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро

По мнению ученого, вирус продолжает эволюционировать и в ближайшее время появятся новые штаммы коронавируса.

В декабре эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове выразила надежду, что пандемии коронавируса будет положен конец в 2022 году.

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