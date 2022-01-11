Полковник запаса КНБ: Основным уроком теракта должно стать сплочение народа

– Аманжол Зейноллаевич, хотелось бы услышать ваше мнение, почему в Казахстане произошли такие страшные трагические события, как такое могло случиться в нашей миролюбивой многонациональной стране?

– Мирные митинги жанаозенцев с законными требованиями об улучшении социально-экономического положения всколыхнули страну и нашли поддержку у многих казахстанцев. Основные требования о снижении цен на газ и ГСМ были выполнены. Пришло понимание, что остальные вопросы можно решать за столом переговоров в адекватной обстановке.

Но, к огромному сожалению, ситуацией воспользовались экстремистские группы и деструктивные элементы, устроившие впоследствии широкомасштабный теракт на территории всей страны и особенно в Алматы.

– Возможно ли такое, что террористы изначально специально организовали такие митинги, и когда все всколыхнулось, дальше пошли по своему сценарию, а народ повелся, не поняв, что это был уже теракт?

– Первые два дня действительно были митинги – вполне нормальные, мирные, с законными требованиями, и здесь терактом даже не пахло.

Но спящие ячейки радикально настроенных лиц увидели в этой ситуации хорошую возможность использовать ее в своих интересах, быстро сориентировались и включились в эти беспорядки.

– То есть ждали подходящего благоприятного момента?

– Конечно. Но многие митингующие не поняли это, не заметили, что обстановка кардинально изменилась и, выходя на улицу 4, 5, 6 января, были уверены, что идут поддержать жанаозенцев, хотя в это время беспорядками уже руководили лидеры деструктивных сил.

Таким образом, часть граждан оказались заложниками ситуации, пособниками террористов, мародерами, которые пошли грабить торговые центры, банкоматы, банки и так далее, устраивать массовое бесчинство.

Поэтому президент объявил 4 января о введении чрезвычайного положения, а 6 января председатель КНБ принял решение о введении «красного» уровня террористической опасности по всей территории Казахстана и проведении антитеррористической операции по ликвидации террористических групп. Насколько я знаю, на сегодня уже задержано почти десять тысяч подозреваемых.

– Как экстремистам удалось так быстро собраться и устроить широкомасштабный теракт, какого в Казахстане еще не было?

– Тут удивляться нечему, у боевиков четкая военная дисциплина и отработанная система оповещения. То, на что они способны в критической ситуации, показали события 4-7 января в ряде городов страны, когда им действительно за такой короткий срок удалось организоваться и целенаправленно осуществить захват административных зданий и акиматов. Это были профессионально подготовленные бандиты.

– Откуда они берутся, где идет их подготовка?

– Как правило, они привлекают на свою сторону спортсменов и тех, кто служил в армии. То есть физически выносливых и умеющих обращаться с оружием.

Об этом говорит и тактика их действий, которая выразилась в нападении на военные объекты, оружейные магазины, здания силовых структур, захвате телецентров, а также в убийстве с особой жестокостью сотрудников правоохранительных органов. Налицо демонстрация силы и проведение акции устрашения.

При этом экстремисты использовали нашу молодежь, среди которой оказались и мародеры, в качестве щита, пушечного мяса. Какой смысл мародеру грабить акимат? Ему лучше пойти грабить продуктовый магазин или другие торговые точки, где можно чем-то поживиться. Но их же в первую очередь направляли на акиматы, на воинские части, на полицию, КНБ, погранакадемию, на оружейные магазины – то есть туда, где экстремисты могли захватить оружие и посеять хаос.

– Президент сказал, что на Алматы напали 20 тысяч бандитов-экстремистов. Возникает множество вопросов: откуда они, каким образом зашли в город, как провезли оружие, где они до этого находились, куда смотрели силовые структуры? Если пришли извне, то как смогли пересечь границу?

– В этом разберется следствие. Среди этой толпы было немало нашей молодежи, которые в эйфории бегали, думали, что они митинг проводят в поддержку Жанаозена, а на самом деле оказались заложниками ситуации.

Не исключаю также, что часть экстремистов – это члены бандитских группировок, приближенных к спящим террористическим ячейкам и прочим кругам. Понятие «спящие террористические ячейки» в последнее десятилетие стало объектом озабоченности спецслужб всего мира. Не стали исключением Казахстан и центрально-азиатские регионы в целом.

Сложившаяся ситуация с активизацией спящих ячеек экстремистов – это результат лояльного отношения к радикальным деструктивным течениям, прикрывающимся религией. Сейчас к данному вопросу необходимо подойти кардинально, с учетом положительного законодательного опыта других стран.

– Могли ли повлиять на теракт казахстанцы, вернувшиеся из Сирии в ходе спецоперации КНБ и получившие тюремные сроки за участие в боевых действиях международной террористической организации ИГИЛ?

– Не думаю. Во-первых, они находятся на изоляции в исправительных учреждениях. Во-вторых, они знали, что по возвращении домой их посадят и сознательно шли на то, чтобы уйти от террористической деятельности.

– Как вы думаете, куда сейчас ушли экстремисты, где находятся? Есть мнение, что, возможно, скрываются в горах...

– В горы вряд ли уйдут. Думаю, они попытаются раствориться в Алматы, поэтому необходимо постоянно предупреждать горожан, чтобы были осторожными, бдительными.

Во-вторых, люди должны помогать правоохранительным органам в поиске экстремистов, сообщать, если знают их местонахождение. Можно анонимно позвонить по номеру «112» и сказать, что там-то и там-то находятся какие-то подозрительные личности. Если мы сейчас этого не сделаем, то завтра можно будет ждать еще более страшных событий. Одному участковому трудно обойти всю вверенную ему территорию и расспросить жителей, поэтому нужны помощь и содействие населения.

Антитеррористическая операция рано или поздно закончится, снимут режим ЧП. Но часть террористов и мародеров затаятся, и ужас этих дней может повториться в еще большем масштабе, если с корнем не выкорчевать это зло. Поэтому каждому казахстанцу нужно проникнуться чувством гражданской ответственности и сообщать в правоохранительные органы о любых подозрениях на готовящиеся или совершаемые преступления, в том числе должен сработать инстинкт самосохранения себя и близких.

Если сегодня закрыть глаза на торгующих наркотиками в соседнем подъезде, подозрительных лиц в соседней квартире, непонятные действия неизвестных людей в соседнем офисе, то завтра беда может прийти в наш дом. Любое подозрение должно быть проверено правоохранительными органами, лишь тогда мы можем спать спокойно.

– Какой основной урок мы должны извлечь из произошедших событий?

– Основным уроком должно стать сплочение народа Казахстана перед лицом реальной угрозы. Слова «Бiз бiргемiз – Мы вместе» должны обрести особый реальный смысл.