Профессионализм и патриотизм: в Казахстане отмечают праздник сотрудников и ветеранов КНБ

Сегодня сотрудники Комитета национальной безопасности РК отмечают свой профессиональный праздник. Каким должен быть сотрудник комитета и какие операции проводит ведомство, Zakon.kz рассказал полковник запаса КНБ Аманжол Уразбаев.

Родился и вырос Аманжол Зейноллаевич Уразбаев в городе Семипалатинске. После окончания средней школы он поступил на историко-педагогический факультет педагогического института. Получив высшее образование, в 1989 году остался преподавать на кафедре своего вуза и начал работу над диссертацией. Казалось, что будущее молодого ученого уже предопределено.



"Однажды, поздним воскресным вечером осенью 1988 года, после отдыха в городской бане я подошел выпить стакан газировки, и вдруг подошедший к соседнему аппарату интеллигентного вида мужчина повернулся ко мне и, назвав мое имя и фамилию, предложил немного поговорить. Он представился полковником КГБ, начальником отдела антитеррора и сказал, что за мной уже более года наблюдают сотрудники национальной безопасности и я – идеальный кандидат для службы в органах. Для меня это было полной неожиданностью", – рассказал Аманжол Уразбаев.

Это предложение Аманжол Зейноллаевич принял не сразу. На тот момент его в первую очередь интересовала наука. Но сотрудники КНБ учли и этот момент.

"Конечно, мне было лестно, что такая солидная организация заинтересовалась моей скромной персоной, но окончательное согласие я дал только спустя почти 4 года, весной 1992 года. Меня до этого, признаться, больше интересовала моя диссертация. Но рухнул Союз, рухнули научные связи между странами. И тогда мой сосед, тоже сотрудник КНБ, подсказал мне, что на базе бывшего учебного заведения КГБ СССР открывается свой вуз и там оценят мой опыт в преподавательской работе. Так завершился вербовочный подход ко мне", – поделился полковник запаса.

В сентябре 1992 года Аманжол Зейноллаевич оказался в числе курсантов Высших курсов КНБ Республики Казахстан и тогда же получил первое офицерское звание – лейтенант.





Фото: из личного архива Аманжола Уразбаева

После окончания учебы молодой офицер получил назначение в Семипалатинское Управление КНБ, в отдел антитеррора. Через некоторое время с учетом опыта преподавательской и научной работы перспективного офицера направили для прохождения службы в Институт КНБ. Это элитное учебное заведение по сей день является подлинной кузницей кадров по всем линиям работы органов национальной безопасности.

Чеченский след

Один из ярких эпизодов, который запомнил Аманжол Зейноллаевич за время своей службы, произошел в начале 2000-х годов. Тогда шла Вторая чеченская война, и казахстанские спецслужбы регулярно отрабатывали информацию по фактам перемещения в Казахстан боевиков для лечения, незаконного оборота оружия, а также сбора денег с местных чеченцев. Зачастую информация не подтверждалась, но некоторые факты имели место быть.

"Наш оперативник под видом коммерсанта осуществил контрольный закуп 200 фальшивых долларов у молодого парня, который заявил, что может взять у знакомых чеченцев и продать ему еще поддельных банкнот на 3 тыс. долларов. Операция по захвату с поличным прошла успешно, но продавец принес всего 700 долларов. В ходе допроса выяснилось, что парень вырос в ауле, недалеко от Астаны, среди чеченцев и приехал в столицу, чтобы найти работу и кормить больную мать с маленькой сестренкой. Бывшие односельчане и предложили ему подзаработать на долларах, присылаемых якобы из Чечни", – рассказал офицер.

Оперативников восхищало поведение задержанного. Парень не старался вызвать жалость, напротив, он был спокоен и прекрасно осознавал, что ему грозит реальный срок за совершенное преступление. Информация о его семейном положении подтвердилась на следующий день. Сотрудники комитета не решились ломать судьбу молодого человека, который от безысходности пошел на это преступление. Посоветовавшись с экспертами из прокуратуры и со своим руководством, оперативники законным способом помогли парню избежать реального тюремного срока.

"Буквально через несколько месяцев я встретил его в городе, и он очень уважительно и с чувством собственного достоинства рассказал мне, что нашел хорошую работу и собирается перевезти своих родных в Астану. Надеюсь, что он запомнил этот урок и его жизнь сложилась удачно", – поделился своими воспоминаниями полковник запаса.

Операция "Жусан"

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан уделяет большое внимание углублению и расширению сотрудничества с зарубежными спецслужбами. Взаимный обмен информацией с иностранными коллегами позволяет проводить крупномасштабные специальные операции. Одной из таких является гуманитарная операция "Жусан".



"Благодаря высокому авторитету в мировом сообществе, плодотворному обмену данными, а также оперативному взаимодействию со спецслужбами США, России, Турции и других стран КНБ Казахстана при поддержке главы государства удалось провести ряд уникальных операций под общим названием "Жусан" по возвращении из зон террористической активности в Сирии, Ираке и Афганистане около 700 наших граждан. Из них 476 несовершеннолетних детей, в том числе 34 сироты, 172 женщины и 37 мужчин. Работа по выявлению и возвращению наших граждан продолжается по сей день. Еще большие усилия прилагаются для реабилитации и адаптации людей, испытавших на себе все ужасы жесточайшей войны", – с гордостью рассказал полковник запаса Уразбаев.

Фото: из личного архива Аманжола Уразбаева

Профессионализм и патриотизм

По мнению Аманжола Зейноллаевича, сотрудник Комитета национальной безопасности должен быть прежде всего порядочным, компетентным и безгранично преданным интересам Казахстана. При этом он должен совмещать в себе одновременно физическую выносливость, эрудицию, грамотность, коммуникабельность и стрессоустойчивость.



"Конечно, запросы нашего общества обоснованно высоки и хотелось бы, чтобы наши коллеги соответствовали его ожиданиям. Как я отмечал ранее, сейчас в органах безопасности налажен достаточно хороший отбор кадров, которые после тщательного изучения направляются на учебу в Академию КНБ. Помимо бакалавриата, магистратуры и докторантуры, в специализированном вузе проходят подготовку, переподготовку и повышение квалификации по всем направлениям деятельности Комитета. То есть базовая подготовка по привитию навыков для успешной реализации поставленных задач достаточно высокая. Пользуясь случаем, хочу поздравить моих коллег с профессиональным праздником! Желаю всем нам мирного неба, здоровья и благополучия родным и близким!" – отметил Аманжол Уразбаев.

Стоит также отметить, что дата для профессионального праздника выбрана не случайно. Именно в этот день в 1992 году Указом президента Казахстана был образован Комитет национальной безопасности (КНБ) Республики Казахстан. С этого дня начинается отсчет его истории, и ежегодно эта дата отмечается как профессиональный праздник.



Комитет осуществляет руководство единой системой органов национальной безопасности Республики Казахстан, разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной деятельностью, охраной Государственной границы, реализацией задач Службы правительственной связи и Службы специального назначения «А», межведомственную координацию в сферах деятельности, отнесенных к его компетенции, а также единую политику в области защиты государственных секретов.