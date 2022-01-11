09:09 11.01.2022
COVID-19 в Казахстане: еще один регион перешел в «красную» зону
Фото: Zakon.kz
Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 января, сообщает Zakon.kz.
По данным МВК, в «красной» зоне теперь находятся Нур-Султан и Шымкент.
В «желтой» зоне: Алматы и Атырауская, Западно-Казахстанская, Павлодарская области.
В «зеленой» зоне: Акмолинская,Актюбинская, Алматинская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
Фото: Минздрав РК
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