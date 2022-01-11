COVID-19 в Казахстане: еще один регион перешел в «красную» зону

По данным МВК, в «красной» зоне теперь находятся Нур-Султан и Шымкент.

В «желтой» зоне: Алматы и Атырауская, Западно-Казахстанская, Павлодарская области.

В «зеленой» зоне: Акмолинская,Актюбинская, Алматинская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

Фото: Минздрав РК