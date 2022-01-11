Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:09 11.01.2022

COVID-19 в Казахстане: еще один регион перешел в «красную» зону

красная зона Фото: Zakon.kz
Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 января, сообщает Zakon.kz.

По данным МВК, в «красной» зоне теперь находятся Нур-Султан и Шымкент.

В «желтой» зоне: Алматы и Атырауская, Западно-Казахстанская, Павлодарская области.

В «зеленой» зоне: Акмолинская,Актюбинская, Алматинская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

коронавирус в Казахстане

Фото: Минздрав РК

Новость по теме

Число заболевших COVID-19 продолжает расти в Казахстане

Анастасия Московчук
COVID-19 Казахстан
Почему государство проспало – Токаев про беспорядки в Казахстане
11.01.2022
Предстоит перестроить работу – Токаев о системе нацбезопасности
11.01.2022
Токаев поручил создать фонд «Народу Казахстана»
11.01.2022
Токаев подписал указ о составе правительства Казахстана
11.01.2022
Токаев представит кандидатуру нового премьер-министра
11.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости