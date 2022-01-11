Токаев представит кандидатуру нового премьер-министра

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Сегодня в 11:15 глава государства Касым-Жомарт Токаев в режиме конференцсвязи примет участие в заседании Мажилиса Парламента, где представит кандидатуру нового премьер-министра, а также выступит с большой речью, в которой поставит конкретные задачи по решению актуальных вопросов в политической и социально-экономической сферах. Берик Уали

Прямую трансляцию выступления президента покажет «Первый канал «Евразия».