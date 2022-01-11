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Законодательство РК
09:14 11.01.2022

Токаев представит кандидатуру нового премьер-министра

касым-жомарт токаев, мажилис, заседание, участие Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Мажилиса Парламента, где представит кандидатуру нового премьер-министра, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Сегодня в 11:15 глава государства Касым-Жомарт Токаев в режиме конференцсвязи примет участие в заседании Мажилиса Парламента, где представит кандидатуру нового премьер-министра, а также выступит с большой речью, в которой поставит конкретные задачи по решению актуальных вопросов в политической и социально-экономической сферах.Берик Уали

Прямую трансляцию выступления президента покажет «Первый канал «Евразия».

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