11 января президент Казахстана внесет в Парламент предложения по новому составу правительства

Об этом глава государства сообщил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Завтра я внесу в Парламент предложения по новому составу правительства и поставлю конкретные задачи по решению острых проблем в социально-экономической сфере. Касым-Жомарт Токаев

5 января Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временно исполняет обязанности премьер-министра Алихан Смаилов.

Позднее глава государства провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в Казахстане, в ходе которого назвал виновных за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ, а также дал ряд дополнительных поручений по стабилизации социально-экономической ситуации.