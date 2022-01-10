Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:47 10.01.2022

11 января президент Казахстана внесет в Парламент предложения по новому составу правительства

токаев, парламент, предложения, правительство, состав Фото: primeminister.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января внесет в Парламент предложения по новому составу правительства, передает корреспондент Zakon.kz.

Об этом глава государства сообщил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Завтра я внесу в Парламент предложения по новому составу правительства и поставлю конкретные задачи по решению острых проблем в социально-экономической сфере.Касым-Жомарт Токаев

5 января Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временно исполняет обязанности премьер-министра Алихан Смаилов.

Позднее глава государства провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в Казахстане, в ходе которого назвал виновных за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ, а также дал ряд дополнительных поручений по стабилизации социально-экономической ситуации.

Айша Тулеубекова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Почему государство проспало – Токаев про беспорядки в Казахстане
11.01.2022
Предстоит перестроить работу – Токаев о системе нацбезопасности
11.01.2022
Токаев поручил создать фонд «Народу Казахстана»
11.01.2022
Токаев подписал указ о составе правительства Казахстана
11.01.2022
Токаев представит кандидатуру нового премьер-министра
11.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости