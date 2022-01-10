15:47 10.01.2022
11 января президент Казахстана внесет в Парламент предложения по новому составу правительства
Фото: primeminister.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января внесет в Парламент предложения по новому составу правительства, передает корреспондент Zakon.kz.
Об этом глава государства сообщил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Завтра я внесу в Парламент предложения по новому составу правительства и поставлю конкретные задачи по решению острых проблем в социально-экономической сфере.Касым-Жомарт Токаев
5 января Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временно исполняет обязанности премьер-министра Алихан Смаилов.
Позднее глава государства провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в Казахстане, в ходе которого назвал виновных за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ, а также дал ряд дополнительных поручений по стабилизации социально-экономической ситуации.