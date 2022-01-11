11:00 11.01.2022
Выступление Касым-Жомарта Токаева в Мажилисе Парламента РК
Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в режиме конференцсвязи принял участие в заседании Мажилиса Парламента РК, передает Zakon.kz.
Касым-Жомарт Токаев представил кандидатуру нового премьер-министра, а также выступил с большой речью.
Президент поставил конкретные задачи по решению актуальных вопросов в политической и социально-экономической сферах.
5 января Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временно исполняет обязанности премьер-министра Алихан Смаилов.