Выступление Касым-Жомарта Токаева в Мажилисе Парламента РК

Касым-Жомарт Токаев представил кандидатуру нового премьер-министра, а также выступил с большой речью.

Президент поставил конкретные задачи по решению актуальных вопросов в политической и социально-экономической сферах.

5 января Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временно исполняет обязанности премьер-министра Алихан Смаилов.