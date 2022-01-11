Погранслужбой РК задержано 366 человек

Территориальными подразделениями пограничной службы с началом контртеррористической операции как самостоятельно, так и в составе совместных с правоохранительными органами групп задержано по подозрению в участии в антиобщественных акциях 366 лиц, из которых шестеро получили ранения при оказании сопротивления.

При задержаниях изъято: 30 единиц оружия (гладкоствольного – 22, карабинов – три, пистолетов – пять), 245 единиц боеприпасов, две единицы холодного оружия, восемь радиостанций, четыре бронежилета.

У задержанных изъято более 200 мобильных телефонов, цифровая техника (планшеты, ноутбуки), товары народного потребления (15 коробок парфюмерии, 267 бутылок спиртных напитков) и большая сумма финансовых средств. Пресс-служба КНБ РК

Также изъяты 29 автотранспортных средств, на которых передвигались задержанные, религиозная литература и пособия по порядку проведения незаконной организации митингов.