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Законодательство РК
10:12 11.01.2022

Погранслужбой РК задержано 366 человек

задержание Фото: Zakon.kz
У задержанных изъяли мобильные телефоны, цифровую технику, товары народного потребления и деньги, передает Zakon.kz.

Территориальными подразделениями пограничной службы с началом контртеррористической операции как самостоятельно, так и в составе совместных с правоохранительными органами групп задержано по подозрению в участии в антиобщественных акциях 366 лиц, из которых шестеро получили ранения при оказании сопротивления.

При задержаниях изъято: 30 единиц оружия (гладкоствольного – 22, карабинов – три, пистолетов – пять), 245 единиц боеприпасов, две единицы холодного оружия, восемь радиостанций, четыре бронежилета.

У задержанных изъято более 200 мобильных телефонов, цифровая техника (планшеты, ноутбуки), товары народного потребления (15 коробок парфюмерии, 267 бутылок спиртных напитков) и большая сумма финансовых средств. Пресс-служба КНБ РК

Также изъяты 29 автотранспортных средств, на которых передвигались задержанные, религиозная литература и пособия по порядку проведения незаконной организации митингов.

Подразделения пограничной службы находятся в постоянной боевой готовности, охрана границы осуществляется в усиленном режиме.

Анастасия Стативкина
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