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10:48 11.01.2022

Иностранцы изготавливали наркотики в Алматинской области

полиция Фото: Zakon.kz
В Талгарском районе Алматинской области задержаны иностранцы, сообщает Zakon.kz.

В ходе ночного патрулирования сотрудниками областного акимата и волонтерами из числа местных жителей в селе Туздыбастау были замечены подозрительные лица.

Обнаружив находящихся в Mercedes-Benz двух мужчин и двух женщин в алкогольном состоянии, дружинники вызвали полицию.Пресс-служба акимата Талгарского района

В ходе досмотра женщины сдали своих спутников, рассказав, что прибыли в село с целью изготовления и распространения наркотиков.

Они уточнили, что изготавливают товар в одном из частных домов.

Полицейские изъяли несколько пакетов наркотических веществ синтетического происхождения, которые подозреваемые успели изготовить за этот период. Двое мужчин оказались иностранцами, а именно гражданами Таджикистана и Узбекистана. Их спутницы – жительницы Алматы.Пресс-служба акимата Талгарского района

Все четверо водворены в ИВС. Начато досудебное расследование.

Анастасия Московчук
Алматинская область
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