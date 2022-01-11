Иностранцы изготавливали наркотики в Алматинской области

В ходе ночного патрулирования сотрудниками областного акимата и волонтерами из числа местных жителей в селе Туздыбастау были замечены подозрительные лица.

Обнаружив находящихся в Mercedes-Benz двух мужчин и двух женщин в алкогольном состоянии, дружинники вызвали полицию. Пресс-служба акимата Талгарского района

В ходе досмотра женщины сдали своих спутников, рассказав, что прибыли в село с целью изготовления и распространения наркотиков.

Они уточнили, что изготавливают товар в одном из частных домов.

Полицейские изъяли несколько пакетов наркотических веществ синтетического происхождения, которые подозреваемые успели изготовить за этот период. Двое мужчин оказались иностранцами, а именно гражданами Таджикистана и Узбекистана. Их спутницы – жительницы Алматы. Пресс-служба акимата Талгарского района

Все четверо водворены в ИВС. Начато досудебное расследование.