Сагинтаев рассказал, где временно работают сотрудники акимата

По данным городского акимата, на совещании рассмотрены актуальные вопросы.

Аким сообщил, что в связи с разрушением здания городского акимата работа аппарата акима временно будет продолжена в здании акимата Алмалинского района. Городские управления разместятся в других зданиях.

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Кроме того, рассмотрены вопросы возобновления работы объектов торговли, пассажирского транспорта, предприятий жизнеобеспечения, уборки и восстановления дорог, тротуаров.

Также рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация по КВИ.

На сегодня в городе фиксируется рост заболеваемости, что свидетельствует о начале новой волны пандемии. Ситуация усложняется циркулированием «омикрон-штамма», что подтверждено секвенированием. В этой связи аким поручил усилить меры санитарно-эпидемиологической безопасности, активизировать работу ПМСП, Телемедицинского центра, подготовить к развертыванию резервные койко-места.

Жителям города необходимо активнее прививаться и пройти ревакцинацию.

Подводя итоги совещания, Сагинтаев поручил в кратчайшие сроки завершить уборку улиц и восстановление разрушенного покрытия. На особом контроле необходимо держать ситуацию по обеспечению продовольственной безопасности, бесперебойной работы коммунального хозяйства.