Сагинтаев рассказал, где временно работают сотрудники акимата
По данным городского акимата, на совещании рассмотрены актуальные вопросы.
Аким сообщил, что в связи с разрушением здания городского акимата работа аппарата акима временно будет продолжена в здании акимата Алмалинского района. Городские управления разместятся в других зданиях.
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Кроме того, рассмотрены вопросы возобновления работы объектов торговли, пассажирского транспорта, предприятий жизнеобеспечения, уборки и восстановления дорог, тротуаров.
Также рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация по КВИ.
На сегодня в городе фиксируется рост заболеваемости, что свидетельствует о начале новой волны пандемии. Ситуация усложняется циркулированием «омикрон-штамма», что подтверждено секвенированием. В этой связи аким поручил усилить меры санитарно-эпидемиологической безопасности, активизировать работу ПМСП, Телемедицинского центра, подготовить к развертыванию резервные койко-места.
Жителям города необходимо активнее прививаться и пройти ревакцинацию.
Подводя итоги совещания, Сагинтаев поручил в кратчайшие сроки завершить уборку улиц и восстановление разрушенного покрытия. На особом контроле необходимо держать ситуацию по обеспечению продовольственной безопасности, бесперебойной работы коммунального хозяйства.
В связи с режимом ЧП в городе действует комендантский час с 23:00 до 7:00. Горожане обязаны его соблюдать.