Алихан Смаилов утвержден на должность премьер-министра Казахстана

Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании Мажилиса Парламента предложил кандидатуру Алихана Смаилова на должность премьера-министра.

Кандидатуру Смаилова на пост премьера поддержали все 89 депутатов.

Глава государства поздравил Смаилова с избранием на должность премьер-министра и пожелал ему удачи.

Алихан Смаилов с 5 января временно исполнял обязанности премьер-министра РК.

Трудовой стаж:

· сотрудник инвестиционно-приватизационного фонда «А-Инвест» (1993-1995);

· главный специалист отдела торговли и промышленности администрации города Алматы (1995-1996);

· стажер Высшего экономического совета при президенте РК (1996);

· заместитель начальника управления, начальник управления Национального статистического агентства РК (08.1996-03.1998);

· заместитель председателя Комитета по статистике и анализу Агентства по статистическому планированию и реформам РК (03.1998-04.1998);

· главный эксперт, заведующий сектором отдела государственного инспектора Администрации президента РК (1998-1999);

· государственный инспектор организационно-контрольного отдела Администрации президента РК (08-11.1999);

· председатель Агентства РК по статистике (11.1999-02.2003);

· вице-министр иностранных дел РК (02.2003-2003);

· председатель правления Акционерного общества «Государственная страховая компания по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (2003-2006);

· вице-министр финансов РК (02.2006-01.2007);

· президент АО «Национальный холдинг «Казагро» (01.2007-11.2008);

· вице-министр финансов РК (21.11.2008-10.2009);

· председатель Агентства РК по статистике (27.10.2009-13.08.2014);

· председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК (08.2014-12.2015);

· помощник президента РК (11.12.2015-18.09.2018);

· министр финансов РК (18.09.2018-25.02.2019);

· первый заместитель премьер-министра РК – министр финансов РК (25.02.2019-05.2020);

· первый заместитель премьер-министра РК (18.05.2020, переназначен с 18.01.2021-05.01.2022).