Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт в Москве

Казахстан решительно осуждает террористический акт в Москве, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

"Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве", – заявил Президент Касым-Жомарт Токаев.

Он считает, что терроризму не может быть никакого оправдания, и призывает государства-члены ООН заявить о своем единодушном неприятии подобного рода насилия в отношении невинных граждан.

"По поручению главы государства правоохранительные органы Казахстана при необходимости окажут помощь российским органам правопорядка. Президент Казахстана также выразил соболезнования президенту Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта", – говорится в сообщении Акорды.

Ранее сообщалось, что в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник". По предварительным данным, погибли 40 человек, свыше 100 пострадали.