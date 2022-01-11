Касым-Жомарт Токаев рассказал, когда начнется поэтапный вывод контингента ОДКБ

Выступая на заседании Мажилиса Парламента РК, глава государства отметил, что военнослужащие Министерства обороны и Службы государственной охраны достойно проявили себя во время беспорядков в Казахстане.

Вместе, как единая нация, мы отстояли Алматы и другие областные центры. В кратчайшие сроки они будут восстановлены, станут еще краше. Теперь это моя личная обязанность и, естественно, ответственность правительства. Пользуясь возможностью, хочу выразить сочувствие жителям городов, ставших объектами террористической агрессии. Сегодня, когда эти черные дни позади, хочу отметить мужественность бойцов спецподразделений МВД в отражении террористической агрессии. Например, в Алматы две ночи подряд небольшая группа полицейских отбивала атаки бандитов, которые пытались захватить здание ДП. Достойно проявили себя военнослужащие Министерства обороны и Службы государственной охраны. Однако не все проявили верность своему долгу. В ряде городов руководители ДКНБ, несмотря на достаточный боевой арсенал, не вступая в бой, покинули служебные здания и оставили там секретную документацию. Глава государства РК

Президент подчеркнул, что теперь в стране необходимо полностью восстановить правопорядок, чтобы казахстанцы смогли спокойно жить.